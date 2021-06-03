Сборные России и Канады не сумели открыть счет в первом периоде

Первый период матча 1/4 финала чемпионата мира по хоккею между сборными России и Канады завершился вничью — 0:0. Ни одной из команд пока не удалось забросить шайбу.

В параллельном матче Финляндия — Чехия счет также пока не открыт. Чемпионат мира проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня.