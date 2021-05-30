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Сборные Финляндии и США первыми обеспечили себе участие в плей-офф ЧМ-2021

22:47
Сборная США. Фото Reuters
Сборная США. Фото Reuters
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Сборная Финляндии со счетом 3:2 в овертайме победила команду Латвии в матче предварительного этапа чемпионата мира, который проходит в Риге. Команда набрала 15 очков и обеспечила себе участие в плей-офф турнира.

Кроме того, команда США, имеющая в своем активе 12 очков, также обеспечила себе путевку в плей-офф: даже в случае поражения в оставшихся матчах и победах сборных Латвии и Канады, эти команды не смогут обойти США из-за поражений в личных встречах.

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