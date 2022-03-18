Сборную Украины убрали из числа участников чемпионата мира по хоккею в дивизионе IВ

Сборная Украины по хоккею пропала из числа участников чемпионата мира по хоккею в дивизионе IB (третий по рангу).

Официальный сайт ИИХФ.

На странице турниров на официальном сайте ИИХФ в этом соревновании, которое должно пройти в польском Катовице, убрали ее флаг, осталось только пять участников, также не указаны даты проведения матчей.

При этом на более подробной странице турнира в календаре по-прежнему присутствуют матчи украинской сборной.