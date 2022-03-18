Сборную Украины убрали из числа участников чемпионата мира по хоккею в дивизионе IВ
Сборная Украины по хоккею пропала из числа участников чемпионата мира по хоккею в дивизионе IB (третий по рангу).
Официальный сайт ИИХФ.
На странице турниров на официальном сайте ИИХФ в этом соревновании, которое должно пройти в польском Катовице, убрали ее флаг, осталось только пять участников, также не указаны даты проведения матчей.
При этом на более подробной странице турнира в календаре по-прежнему присутствуют матчи украинской сборной.
Источник: https://www.iihf.com/en/tournaments
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