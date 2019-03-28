Сборная Великобритании перед ЧМ-2019 проведет два матча против "Торпедо"

Сборная Великобритании по хоккею перед чемпионатом мира-2019 проведет серию игр. Завершится она 4 мая команда в Попраде, когда британцы встретятся с командой Словакии.

Также Великобритания 19 апреля проведет матч с Италией, 21-го - против Венгрии. Обе игры пройдут на домашних площадках британцев.

Затем будут проведены две игры с нижегородским "Торпедо". Команды встретятся в Ноттингеме (27 апреля) и Шеффилде (28 апреля).

Сборная Великобритании в группе А на чемпионате мира сыграет с командами Германии, Канады, США, Дании, Финляндии, Словакии и Франции.

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