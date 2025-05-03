Сборная Украины не вышла в элитный дивизион чемпионата мира

Сборная Великобритании победила команду Польши в матче чемпионата мира-2025 в дивизионе IA — 3:0.

После этой игры британцы с 12 баллами заняли лидирующую позицию в турнирной таблице, обойдя Италию (10) и Украину (9).

Украинская команда лишилась шансов на выход в элитный дивизион чемпионата мира, путевки в который получают сборные, занявшие первые два места.

В 2024 году Украина стала первой в дивизионе IB и была повышена в классе.