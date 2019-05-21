Сборная США уступила Канаде и сыграет с Россией в 1/4 финала чемпионата мира

В матче группового турнира чемпионата мира по хоккею сборная Канады обыграла сборную США (3:0).

В составе победителей отличились Пьер-Люк Дюбуа, Кайл Террис и Джаред Маккэн.

Сборная Канады набрала 18 очков и выиграла группу А. В 1/4 финала канадцы сыграют с командой Швейцарии. У американцев 14 очков и четвертое место. В 1/4 финала сборная США сыграет с лидером группы В сборной России.

Чемпионат мира

Группа А

Канада - США - 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Голы: Дюбуа - 2 (Стоун), 1:49 - 1:0. Террис - 3 (Манта), 8:02 - 2:0. Маккэн - 2 (Террис, Фаббро), 35:59 - 3:0.

Вратари: Мюррей - Шнайдер.

Штраф: 14 - 4.

Броски: 36 (11+18+7) - 28 (9+9+10).

Судьи: Каукокари, Франо.

21 мая. Кошице. Steel Arena.

Расписание матчей чемпионата мира по хоккею - 2019: календарь, результаты и онлайн-трансляции игр