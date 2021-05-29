Сборная Словакии потеряла двух игроков перед матчем с Данией из-за дисквалификации
Независимая дисциплинарная группа ИИХФ дисквалифицировала двух хоккеистов сборной Словакии на один матч чемпионата мира в Риге (Латвия).
Предстоящий матч против Дании пропустят защитник Мислав Росандич и нападающий Кристиан Поспишил.
Росандич дисквалифицирован за плевок в защитника сборной Швейцарии Йонаса Зигенталера. Поспишил получил наказание за удар в область головы и шеи во время борьбы с форвардом швейцарцев Андресом Амбюлем.
The Independent IIHF Disciplinary Panel has issued suspensions to Slovakia's Pospisil and Rosandic.— IIHF (@IIHFHockey) May 29, 2021
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Матч Словакия — Швейцария (1:8) проходил 27 мая. Встреча Словакия — Дания состоится сегодня, 29 мая. Начало — в 20.15 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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