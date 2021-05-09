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Сборная Швейцарии назвала расширенный состав для подготовки к ЧМ-2021

16:16
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Сборная Швейцарии назвала расширенный состав для подготовки к чемпионату мира-2021, сообщает Le Matin.

В заявку национальной команды вошли четыре хоккеиста, представляющие клубы НХЛ: нападающие Нико Хишир («Нью-Джерси»), Филипп Курашев («Чикаго»), Тимо Майер («Сан-Хосе») и защитник Йонас Зигенталер («Нью-Джерси»).

Вратари: Рето Берра, Мелвин Нуффелер, Леонардо Генони.

Защитники: Сантери Алатало, Рафаэль Диаз, Тобиас Геиссер, Мирко Мюллер, Лукас Фрик, Михаэль Фора, Ромен Леффель, Рамон Унтерзандер, Доминик Эгли, Янис Мозер, Фабиан Хельднер, Йонас Зигенталер.

Нападающие: Винсан Праплан, Андрес Амбюль, Нико Хишир, Грегори Хофманн, Филипп Курашев, Тимо Майер, Алессио Бертаджия, Дарио Симион, Тристан Шерви, Фабрис Херцог, Энцо Корви, Джоэль Вермин, Свэн Андригетто, Киллиан Мотте, Кристоф Берчи, Самуэль Вальзер, Ноа Род.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня.

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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