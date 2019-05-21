Чемпионат мира

23:26 21 мая | Хоккей — Чемпионат мира

Сборная Швеции забросила четвертую шайбу в ворота России

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Сборная Швеции забросила четвертую шайбу в ворота сборной России в заключительном матче группового турнира чемпионата мира-2019. Голом отметился Йон Клингберг. Ему ассистировали Оливер Экман-Ларссон и Вильям Нюландер

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