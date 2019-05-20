Сборная Швеции вырвала победу у Латвии на ЧМ-2019

Сборная Швеции обыграла команду Латвии в матче группового турнира чемпионата мира-2019 - 5:4. Победную шайбу в пустые ворота забросил форвард Деннис Расмуссен.

Швеция набрала 15 очков и осталась на третьем месте в турнирной таблице. Латвия с 6 баллами расположилась на 5-й строчке - команда Боба Хартли лишилась шансов на плей-офф.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа B

Швеция - Латвия - 5:4 (1:0, 1:1, 3:3)

Голы: Э. Петтерссон - 2 (бол., Ландескуг, Линдхольм), 10:15 - 1:0. Роб. Букартс - 2 (бол., Рих. Букартс, Фрейбергс), 29:35 - 1:1. А. Кемпе - 3 (Нюландер, Клингберг), 33:38 - 2:1. Роб. Букартс - 3 (бол.), 41:11 - 2:2. Якс - 1 (Рих. Букартс, Дарзиньш), 43:42 - 2:3. Ландер - 4 (А. Кемпе), 49:00 - 3:3. Хернквист - 6 (Нюландер, Веннберг), 50:09 - 4:3. Роб. Букартс - 4 (Индрашис, Сотниекс), 56:36 - 4:4. Расмуссен - 2 (п.в.), 59:26 - 5:4.

Вратари: Лундквист - Гудлевскис (Мерзликинс, 58:07-58:32, Гудлевскис, 59:26).

Штраф: 6 - 6.

Броски: 35 (11+12+12) - 29 (4+13+12).

Судьи: Рантала, Ромасько.

20 мая. Братислава. "Словнафт-Арена".

Расписание матчей чемпионата мира по хоккею – 2019: календарь, результаты и онлайн-трансляции игр //

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