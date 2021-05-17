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Сборная Швеции назвала состав на чемпионат мира-2021 в Латвии

08:23
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Стал известен состав сборной Швеции на чемпионат мира 2021 года. Турнир пройдет в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня.

Вратари: Виктор Фаст («Векше»), Самуэль Эрссон («Брюнэс»), Адам Рейдеборн («Ак Барс», КХЛ).

Защитники: Клас Дальбек (ЦСКА, КХЛ), Хенрик Теммернес («Серветт», Швейцария), Лоуренс Пилут («Трактор», КХЛ), Йеспер Селлгрен («Фрелунда»), Нильс Лундквист («Лулео»), Магнус Нюгрен («Давос», Швейцария), Альберт Юханссон («Фэрьестад»), Виктор Лев («Йокерит», КХЛ), Джонатан Пудас («Шеллефтео»).

Нападающие: Адриан Кемпе («Лос-Анджелес», НХЛ), Макс Фриберг («Фрелунда»), Понтус Хольмберг («Векше»), Андреас Вингерли, Йеспер Фреден, Пер Линдхольм (все — «Шеллефтео»), Оскар Линдберг («Динамо», КХЛ), Марио Кемпе (ЦСКА, КХЛ), Исак Лундстрем («Анахайм», НХЛ), Карл Клингберг («Цуг», Швейцария), Филип Холландер («Лулео»), Маркус Серенсен («Сан-Хосе», НХЛ), Рикард Ракелль («Анахайм», НХЛ), Виктор Олофссон («Баффало», НХЛ), Деннис Расмуссен («Металлург», КХЛ).

Сборная Швеции сыграет в одной группе с Великобританией, Чехией, Швейцарией, Данией, Словакией, Россией и Белоруссией.

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