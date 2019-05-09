Сборная России заявила 21 игрока на ЧМ-2019. Среди них только пять защитников

Сборная России заявила 21 игрока на стартующий завтра чемпионат мира-2019, информирует официальный сайт турнира. В заявку вошли 3 вратаря, пять защитник и 13 нападающих.

Заявка сборной России (на 9 мая):

вратари Андрей Василевский, Александр Георгиев, Илья Сорокин;

защитник Дмитрий Орлов, Никита Зайцев, Динар Хафизуллин, Никита Нестеров, Михаил Сергачев;

нападающие Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Андронов, Артем Анисимов, Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Евгений Дадонов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов, Александр Барабанов, Никита Гусев.​

В Братиславе с национальной команде также тренируются защитники Артем Зуб и Артем Блажиевский, нападающий Иван Телегин, кроме того в сборную были вызваны защитники Владислав Гавриков и Никита Задоров.

Тренировка сборной России: Кучеров и Анисимов - в одном звене

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