Чемпионат мира

22:38 | Хоккей — Чемпионат мира

Сборная России забросила две шайбы за две минуты в ворота Швеции

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Сборная России довела до разгромного счет в заключительном матче группового турнира чемпионата мира-2019 против Швеции - 6:1 во втором периоде. За две минуты голами отметились Михаил Григоренко и Евгений Малкин, впервые забивший на этом турнире.

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