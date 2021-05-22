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Сборная России внесла Толчинского и Кузьменко в заявку на ЧМ-2021

12:50
Сергей Толчинский. Фото photo.khl.ru
Сергей Толчинский. Фото photo.khl.ru
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Нападающие Сергей Толчинский и Андрей Кузьменко включены в состав сборной России для участия в чемпионате мира, сообщается на официальном сайте ИИХФ.

Толчинский заявлен под 10-м номером, Кузьменко — под 96-й. В заявке национальной команды теперь 24 игрока (всего может быть 28).

В первом матче ЧМ Россия обыграла Чехию со счетом 4:3.

Сегодня, 22 мая, российская сборная сыграет с Великобританией. Начало — в 16:15 мск. Видеотрансляция матча будет доступна здесь.

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры