Сборная России внесла Толчинского и Кузьменко в заявку на ЧМ-2021

Нападающие Сергей Толчинский и Андрей Кузьменко включены в состав сборной России для участия в чемпионате мира, сообщается на официальном сайте ИИХФ.

Толчинский заявлен под 10-м номером, Кузьменко — под 96-й. В заявке национальной команды теперь 24 игрока (всего может быть 28).

В первом матче ЧМ Россия обыграла Чехию со счетом 4:3.

Сегодня, 22 мая, российская сборная сыграет с Великобританией. Начало — в 16:15 мск. Видеотрансляция матча будет доступна здесь.