Сборная России внесла Бобровского в заявку на чемпионат мира по хоккею перед четвертьфиналом с Канадой
15:57
Сборная России внесла вратаря Сергея Бобровского в заявку на чемпионат мира по хоккею в Риге (Латвия) перед четвертьфинальным матчем с Канадой.
Согласно официальному сайту Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ), 32-летний голкипер получил в заявке номер «32».
Бобровский прилетел в Латвию после вылета своей команды, «Флориды», из плей-офф НХЛ. Он прибыл в Ригу 29 мая и прошел трехдневный карантин в связи с предотвращением распространения коронавирусной инфекции. Вратарь еще не провел ни одного матча за национальную команду на турнире.
Матч Россия — Канада состоится сегодня, 3 июня. Начало встречи — в 20.15 (мск).
Дополнительная информация:
https://www.iihf.com/en/events/2021/wm/teams/roster/19304/roc
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