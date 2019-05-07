Сборная России по хоккею посетила военный аэродром Кубинка (Московская область), где прошла курс подготовки пилотов боевых истребителей под руководством летчиков высшего пилотажа "Русские Витязи", информирует официальный Твиттер национальной команды.
– Фото совсем скоро! – написано в Твиттере.
Сборная России ранее досрочно выиграла Евротур сезона-2018/19. Подопечные главного тренера Ильи Воробьева готовятся к чемпионату мира 2019 года, который пройдет в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В первой игре россияне встретятся с Норвегией (10 мая).
Сегодня национальная сборная России посетила военный аэродром "Кубинка", где под руководством летчиков высшего пилотажа "Русские витязи" прошла курс подготовки пилотов боевых истребителей.
Фото совсем скоро!
– Хоккей России (@russiahockey) 7 мая 2019 г.
Сегодня национальная сборная России посетила военный аэродром "Кубинка", где под руководством летчиков высшего пилотажа "Русские витязи" прошла курс подготовки пилотов боевых истребителей.
Фото совсем скоро!
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