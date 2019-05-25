Сборная России в четвертый раз подряд не смогла выйти в финал ЧМ

Сборная России уступила команде Финляндии в полуфинале чемпионата мира-2019 (0:1). Единственную шайбу забросил форвард Марко Анттила.

Таким образом, россияне в четвертый раз не смогли выйти в финал турнира. В 2018-м году Россия проиграла на стадии четвертьфинала, а в 2017-м и 2016-м брала бронзу.

Матч за 3-е место (16.45 мск) пройдет в воскресенье, 26 мая.

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