Сборная России сыграет с Чехией в матче за бронзу ЧМ-2019

Сборная Чехии проиграла Канаде в матче 1/2 финала чемпионата мира-2019 (1:5). В игре за бронзу чехи сразятся с командой России, которая ранее в полуфинале уступила Финляндии (0:1).

Матч за третье место между сборными России и Чехии пройдет в Братиславе в воскресенье, 26 мая. "СЭ" проведет прямую онлайн-трансляцию игры Россия - Чехия. Начало - 16.45 (мск).

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