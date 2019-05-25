Чемпионат мира

22:46 | Хоккей — Чемпионат мира

Сборная России сыграет с Чехией в матче за бронзу ЧМ-2019

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Сборная Чехии проиграла Канаде в матче 1/2 финала чемпионата мира-2019 (1:5). В игре за бронзу чехи сразятся с командой России, которая ранее в полуфинале уступила Финляндии (0:1). 

Матч за третье место между сборными России и Чехии пройдет в Братиславе в воскресенье, 26 мая. "СЭ" проведет прямую онлайн-трансляцию игры Россия - Чехия. Начало - 16.45 (мск). 

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