Чемпионат мира

22:01 | Хоккей — Чемпионат мира

Сборная России сравняла счет в матче ЧМ против Швеции

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Сборная России сравняла счет в заключительном матче группового турнира чемпионата мира-2019 против Швеции. В начале второго периода шайбу забросил Артем Анисимов. Ему ассистировали Никита Гусев и Никита Кучеров

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