Сборная России прибыла на стадион "Арена-Брно", где проведет вынесенный матч против сборной Финляндии на заключительном этапе Еврохоккейтура-2018/19 – Чешских хоккейных играх.
Матч состоится сегодня, 4 мая. Начало – в 15.00 по московскому времени.
Заключительный игра чешского этапа Евротура национальная команда проведет в воскресенье, 5 мая, против сборной Чехии.
Сборная на арене – и меньше двух часов до встречи с финнами #снамироссия pic.twitter.com/TP1SbBvf1V
– Хоккей России (@russiahockey) 4 мая 2019 г.
Сборная на арене – и меньше двух часов до встречи с финнами #снамироссия pic.twitter.com/TP1SbBvf1V