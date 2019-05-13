Сборная России приехала на матч с Чехией

Сборная России прибыла на арену "Зимний стадион Ондрея Непелы" в Братиславе, где проведет матч 3-го тура группового турнира хоккейного чемпионата мира против сборной Чехии​.

Обе сборные стартовали с двух побед на турнире. Россияне победили Норвегию (5:2) и Австрию (5:0). Чешские хоккеисты в свою очередь переиграли Швецию (5:2) и Норвегию (2:7). Обе команды находятся во главе турнирной таблицы, но Чехия выше за счет лучшей разницы заброшенных и пропущенных шайб.

Россия – Чехия: прямая трансляция матча – в 17.15 (видео)

Чуть меньше двух часов остаётся до встречи с командой Чехии на чемпионате мира, и наша сборная уже на арене. #снамироссия pic.twitter.com/hlSrbtZmiq – Хоккей России (@russiahockey) 13 мая 2019 г.

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