Сборная России прибыла на матч за 3-е место ЧМ с Чехией. Видео

Сборная России прибыла на стадион "Словнафт-Арена" в Братиславе, где проведет матч за 3-е место на хоккейном чемпионате мира против сборной Чехии​​. Начало встречи – в 16.45 по московскому времени.

В полуфинале Россия уступила команде Финляндии​ (0:1), Чехия – Канаде (1:5).

Меньше чем через два часа начнётся наш последний матч на этом чемпионате мира. Поспорим с чехами за бронзу турнира! #снамироссия pic.twitter.com/tNELrUcwn6 — Хоккей России (@russiahockey) 26 мая 2019 г.

Россия – Чехия: онлайн трансляция матча – в 16.45 (видео)

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