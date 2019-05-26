Чемпионат мира

14:57 | Хоккей — Чемпионат мира

Сборная России прибыла на матч за 3-е место ЧМ с Чехией. Видео

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Сборная России прибыла на стадион "Словнафт-Арена" в Братиславе, где проведет матч за 3-е место на хоккейном чемпионате мира против сборной Чехии​​. Начало встречи – в 16.45 по московскому времени.

В полуфинале Россия уступила команде Финляндии​ (0:1), Чехия – Канаде (1:5).

Россия – Чехия: онлайн трансляция матча – в 16.45 (видео)

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