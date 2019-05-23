Сборная России прибыла на четвертьфинальный матч ЧМ с США. Видео

Сборная России прибыла на стадион "Словнафт-Арена" в Братиславе, где проведет четвертьфинальный матч хоккейного чемпионата мира против сборной США​​. Начало встречи – в 17.15 по московскому времени.

Меньше двух часов до матча с американцами в четвертьфинале чемпионата мира. Сборная на арене! #снамироссия pic.twitter.com/gIy3O25DA1 — Хоккей России (@russiahockey) 23 мая 2019 г.

Национальная команда России в группе показала 100-процентный результат и заняла первое место, в семи матчах повержены Норвегия (5:2), Австрия (5:0), Чехия (3:0), Италия (10:0), Латвия (3:1), Швейцария (3:0) и Швеция (7:4).

Россия – США: чемпионат мира по хоккею, 23 мая 2019, онлайн-трансляция, начало – 17.15 (мск)

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