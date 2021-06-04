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Сборная России покидает арену после поражения от канадцев. Видео

01:13
3 июня. Россия — Канада — 1:2 ОТ. Фото AFP
3 июня. Россия — Канада — 1:2 ОТ. Фото AFP
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Команда Валерия Брагина уехала из Олимпийского центра в Риге на полчаса позже своих соперников канадцев. Игроки сборной России не стали отвечать на вопрос корреспондента «СЭ» о причинах случившегося, ограничившись пожатием плеч и словами «не знаю». Но не отказали в автографе ждавшему у автобуса волонтеру чемпионата.

3 июня сборная России проиграла Канаде в овертайме четвертьфинального матча чемпионата мира со счетом 1:2, ведя в счете после двух периодов.

(Дмитрий Кузнецов)

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