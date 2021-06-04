Сборная России покидает арену после поражения от канадцев. Видео
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Команда Валерия Брагина уехала из Олимпийского центра в Риге на полчаса позже своих соперников канадцев. Игроки сборной России не стали отвечать на вопрос корреспондента «СЭ» о причинах случившегося, ограничившись пожатием плеч и словами «не знаю». Но не отказали в автографе ждавшему у автобуса волонтеру чемпионата.
3 июня сборная России проиграла Канаде в овертайме четвертьфинального матча чемпионата мира со счетом 1:2, ведя в счете после двух периодов.
(Дмитрий Кузнецов)
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Россия проиграла Канаде в четвертьфинале ЧМ-2021. Кто виноват?
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