Сборная России поблагодарила за поддержку после поражения от Канады

Сборная России в Twitter поблагодарила болельщиков за поддержку. В четверг, 3 июня, российская команда проиграла Канаде в 1/4 финала чемпионата мира (1:2 ОТ).

«Чемпионат мира для сборной России завершен. Сегодня мы говорим спасибо всем болельщикам, которые поддерживали команду в течение турнира! Огромное спасибо вам!» — говорится в сообщении.

Чемпионат мира для сборной России завершён. Сегодня мы говорим спасибо всем болельщикам, которые поддерживали команду в течение турнира!

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Огромное спасибо вам!

?#россиявмоемсердце pic.twitter.com/34YLSGuDju — Хоккей России (@russiahockey) June 3, 2021

Напомним, Россия не может обыграть канадцев на чемпионате мира с 2011 года.