Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Сборная России поблагодарила за поддержку после поражения от Канады

00:35
Хоккеисты сборной России. Фото AFP
Хоккеисты сборной России. Фото AFP
Теги:

Сборная России в Twitter поблагодарила болельщиков за поддержку. В четверг, 3 июня, российская команда проиграла Канаде в 1/4 финала чемпионата мира (1:2 ОТ).

«Чемпионат мира для сборной России завершен. Сегодня мы говорим спасибо всем болельщикам, которые поддерживали команду в течение турнира! Огромное спасибо вам!» — говорится в сообщении.

Напомним, Россия не может обыграть канадцев на чемпионате мира с 2011 года.

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Опрос

проголосовало: 6209
Все опросы
Россия проиграла Канаде в четвертьфинале ЧМ-2021. Кто виноват?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Четыре нокдауна за 15 секунд! Сокрушительное поражение Колобка в кулачном бою
Дания отозвала разрешение на прокладку Baltic Pipe
Прокуратура начала проверку из-за смерти девочки в детском лагере
Видео: Как распознать признаки сглаза?

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: Чемпионат мира по хоккею 2021: расписание и результаты матчей России и других игр в плей-офф — пары, обзоры