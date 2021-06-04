Сборная России поблагодарила за поддержку после поражения от Канады
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Сборная России в Twitter поблагодарила болельщиков за поддержку. В четверг, 3 июня, российская команда проиграла Канаде в 1/4 финала чемпионата мира (1:2 ОТ).
«Чемпионат мира для сборной России завершен. Сегодня мы говорим спасибо всем болельщикам, которые поддерживали команду в течение турнира! Огромное спасибо вам!» — говорится в сообщении.
Напомним, Россия не может обыграть канадцев на чемпионате мира с 2011 года.
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Россия проиграла Канаде в четвертьфинале ЧМ-2021. Кто виноват?
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