Сборная России победила Латвию на чемпионате мира

Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 3:1 в матче группового турнира чемпионата мира-2019.

Отметим, что команда Боба Хартли открыла счет в этой встрече, не дав россиянам обновить рекорд по длительности сухой серии на турнире. В 2017 году этот рекорд составил 201 минуту и 50 секунд.

В составе россиян по шайбе забросили Дмитрий Орлов, Никита Кучеров и Никита Гусев. Защитник Никита Задоров неправильно провел силовой прием, за что получил штраф "2/10" в конце второго периода.

У латвийской команды отличился Оскарс Цибульскис, это его первая шайба на этом чемпионате мира.

Чемпионат мира

Групповой турнир

Группа В

Латвия – Россия – 1:3 (1:0, 0:3, 0:0)

Голы: Цибульскис - 1 (бол., Индрашис), 10:28 - 1:0. Орлов - 1 (Ковальчук, Плотников), 20:27 - 1:1. Гусев - 3 (бол., Дадонов, Кучеров), 23:50 - 1:2. Кучеров - 4 (Анисимов), 32:40 - 1:3.

Вратари: Мерзликинс (Гудлевскис, 39:24, Мерзликинс, 40:00, 58:14 - 59:07) - Василевский.

Штраф: 12 - 18.

Броски: 27 (5+6+16) - 33 (13+10+10).

Судьи: Гржибик, Сидоренко.

18 мая. Братислава. "Словнафт-Арена".

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