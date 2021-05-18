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Сборная России по хоккею вышла с карантина

09:01
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Сборная России в полном составе вышла с карантина, информирует пресс-служба ФХР. Во время него национальная команда провела две онлайн-тренировки по ОФП.

Ранее команда прибыла в Ригу и проходила самоизоляцию по регламенту ИИХФ с 16 по 18 мая.

До первого матча ЧМ против Чехии сборная проведет три ледовые тренировки 18, 19 и 20 мая.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня. Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции. В стартовый день турнира россияне встретятся с чехами.

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею перед чемпионатом мира 2021: подготовка команды к турниру в Риге (Латвия), состав