Сборная России по хоккею вышла с карантина

Сборная России в полном составе вышла с карантина, информирует пресс-служба ФХР. Во время него национальная команда провела две онлайн-тренировки по ОФП.

Ранее команда прибыла в Ригу и проходила самоизоляцию по регламенту ИИХФ с 16 по 18 мая.

До первого матча ЧМ против Чехии сборная проведет три ледовые тренировки 18, 19 и 20 мая.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня. Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции. В стартовый день турнира россияне встретятся с чехами.