Сборная России по хоккею поблагодарила болельщиков за поддержку

Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира-2019. В матче за третье место национальная команда по буллитам обыграла Чехию (3:2 Б). В своем официальном Твиттере сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку.

- Спасибо за поддержку! Спасибо тем, кто болел с трибун, кто смотрел матч на экране, срывал связки, нервничал, переживал и кричал "ГООООЛ!!!" — или просто улыбался, читая в Интернете об очередной победе нашей сборной. Спасибо, страна! - говорится в сообщении.

🇷🇺 Спасибо за поддержку!



Спасибо тем, кто болел с трибун, кто смотрел матч на экране, срывал связки, нервничал, переживал и кричал «ГООООЛ!!!» — или просто улыбался, читая в интернете об очередной победе нашей сборной.



Спасибо, страна! ❤ #снамироссия pic.twitter.com/oGaDpIdrp0 — Хоккей России (@russiahockey) 26 мая 2019 г.

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