Чемпионат мира

14:08 | Хоккей — Чемпионат мира

Сборная России по хоккею играет в футбол. Видео

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Сегодня сборная России отказалась от ледовой тренировки на чемпионате мира. Во время занятия хоккеисты играли в футбол. Напомним, завтра команде предстоит матча против Италии​.

После трех матчей на счету сборной России 9 очков, она занимает первое место в группе B. (Алена Гребенькова)

 

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