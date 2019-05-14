Сборная России по хоккею играет в футбол. Видео

Сегодня сборная России отказалась от ледовой тренировки на чемпионате мира. Во время занятия хоккеисты играли в футбол. Напомним, завтра команде предстоит матча против Италии​.

После трех матчей на счету сборной России 9 очков, она занимает первое место в группе B. (Алена Гребенькова)

В сборной России по хоккею неплохие футболисты ⚽️ pic.twitter.com/fM0dpXIGg3 – СЭ Хоккей (@hockey_se) 14 мая 2019 г.

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