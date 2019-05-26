Чемпионат мира

20:15 | Хоккей — Чемпионат мира

Сборная России по футболу поздравила хоккеистов с завоеванием бронзы ЧМ-2019

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Сборная России по футболу в своем официальном Твиттере поздравила хоккеистов национальной команды с завоеванием бронзы чемпионата мира-2019. Россияне сегодня обыграли Чехию в матче за третье место (3:2 Б).

Поздравляем хоккейную сборную России с "бронзой" Чемпионата мира! Болели за вас изо всех сил, - сообщается в аккаунте футбольной сборной России.

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