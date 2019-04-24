Сборная России одержала волевую победу над командой Латвии в матче Еврочелленджа - 4:2. Голами в составе латышей отметились Мартиньш Дзиеркалс и Роберт Букартс. У россиян отличились Артем Зуб, Наиль Якупов, Анатолий Голышев и Рушан Рафиков.

Второй матч между Россией и Латвией пройдет в четверг, 25 апреля.

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Еврочеллендж

"Латвия" - "Россия" - 2:4 (2:0, 0:1, 0:3)

Голы: Дзиеркалс - 1, 3:40 - 1:0. Роб. Букартс - 1 (Даугавиньш), 19:01 - 2:0. Зуб - 1 (Бурмистров, Киселевич), 34:23 - 2:1. Якупов - 2 (Голышев, Красковский), 45:08 - 2:2. Голышев - 3 (Красковский, Якупов), 47:13 - 2:3. Рафиков - 1 (п.в.), 59:33 - 2:4.

Броски: 20 (4+7+9) - 26 (9+8+9).

Вратари: Гудлевскис (58:08 - 59:33) - Георгиев.

Штраф: 10 - 18.

Судьи: Ансонс, Гришкевич.

24 апреля. Рига. "Арена Рига".

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