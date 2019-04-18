Сборная России обыграла Швейцарию в матче Еврочелленджа

Сборная России победила Швейцарию в матче Еврочелленджа в Сочи - 5:2. Заброшенными шайбами в составе россиян отметились Дамир Жафяров, Динар Хафизуллин, Александр Барабанов, Денис Алексеев и Анатолий Голышев. Следующий матч со швейцарцами пройдет в субботу, 20 апреля.
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Еврочеллендж
"Россия" - "Швейцария" - 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)
Голы: Жафяров - 3 (Барабанов), 10:14 - 1:0. Бертаджа - 1 (Бальтисбергер, Прассль), 17:50 - 1:1. Хафизуллин - 1 (бол., Ткачев, Плотников), 18:31 - 2:1. Барабанов - 1 (бол., Плотников, Ткачев), 35:47 - 3:1. Алексеев - 2 (Якупов, Яковлев), 36:45 - 4:1. Бертаджа - 2 (Прассль, Фрик), 39:38 - 4:2. Голышев - 2 (п.в., Яковлев, Любушкин), 57:34 - 5:2.
Вратари: Георгиев - Берра (57:28 - 57:34).
Штраф: 12 - 18.
Броски: 31 (18+13+0) - 27 (10+17+0).
Судьи: Наумов, Оскирко.
18 апреля. Сочи. Ледовая арена "Шайба". 5658 зрителей.
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