Сборная России обыграла Швейцарию и одержала шестую победу на ЧМ-2019

Сборная России победила команду Швейцарии в матче группового турнира чемпионата мира-2019 - 3:0. Заброшенными шайбами отметились Артем Анисимов и Никита Кучеров, оформивший дубль. Ворота защищал Александр Георгиев.
Хоккей
Чемпионат мира
Группа B
Швейцария - Россия - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Голы: Анисимов - 2 (Орлов, Гусев), 3:36 - 0:1. Кучеров - 5 (бол., Гусев), 26:20 - 0:2. Кучеров - 6 (Анисимов, Зайцев), 55:20 - 0:3.
Вратари: Дженони (56:23) - Георгиев.
Штраф: 8 - 14.
Броски: 31 (9+11+11) - 34 (12+14+8).
Судьи: Бьерк, Тафтс.
19 мая. Братислава. "Словнафт-Арена".
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