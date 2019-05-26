Сборная России объявила состав на матч с Чехией за бронзу ЧМ-2019

Сборная России объявила состав на матч с Чехией за бронзу чемпионата мира-2019. Место в воротах займет Андрей Василевский.
Вратари: Василевский, Георгиев;
1-е звено: Григоренко, Малкин, Дадонов, Сергачев, Нестеров;
2-е звено: Овечкин, Кузнецов, Капризов, Орлов, Зайцев;
3-е звено: Гусев, Анисимов, Кучеров, Хафизуллин, Гавриков;
4-е звено: Ковальчук, Андронов, Плотников, Задоров, Барабанов.
Состав на матч за бронзу! #снамироссия pic.twitter.com/VYd8M46GmD— Хоккей России (@russiahockey) 26 мая 2019 г.
Россия – Чехия: онлайн трансляция матча – в 16.45 (видео)
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