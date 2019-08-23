Сборная России не лишится бронзовой медали ЧМ-2019 из-за дисквалификации Кузнецова

Сборная России, которая заняла третье место на чемпионате мира в мае, не лишится бронзовой медали из-за дисквалификации нападающего Евгения Кузнецова за употребление кокаина.

По правилам ИИХФ, санкции на команду могут быть наложены только в том случае, если за нарушение антидопинговых правил во время турнира были наказаны более двух членов сборной. Поэтому наша команда не потеряет ни третье место, ни медали, в отличие от Кузнецова — он был дисквалифицирован с утратой всех очков и призов, полученных по итогам чемпионата мира.

Сегодня, 23 августа, ИИХФ на официальном сайте объявила о временном отстранении на четыре года нападающего «Вашингтона» Кузнецова. В организме хоккеиста обнаружена запрещенная субстанция — кокаин. Положительная проба была взята 26 мая 2019 года.

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