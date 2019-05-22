Сборная России на ЧМ больше пяти голов чаще всего забивает Швеции

Россияне в четвертый раз забили в ворота сборной Швеции больше пяти голов в матче чемпионата мира.
Из соперников по топ-6 мирового хоккея шведы чаще всего получали от россиян шесть и более голов. Трижды он нашей сборной многократно страдали канадцы, дважды – американцы, по разу – финны и чехи. (Кирилл Бурдаков)
Самые результативные матчи сборной России против команд топ-6 на ЧМ
|
Матч
|
Город
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
22.05.2016
|
Москва
|
Матч за 3-е место
|
США
|
7:2
|
11.05.2012
|
Стокгольм
|
Гр.турнир
|
Швеция
|
7:3
|
30.04.1993
|
Мюнхен
|
1/2 финала
|
Канада
|
7:4
|
21.05.2019
|
Братислава
|
Гр.турнир
|
Швеция
|
7:4
|
07.05.1999
|
Осло
|
2-й гр.турнир
|
Чехия
|
6:1
|
12.05.2014
|
Минск
|
Гр.турнир
|
США
|
6:1
|
19.05.2012
|
Хельсинки
|
Гр.турнир
|
Финляндия
|
6:2
|
15.05.2005
|
Вена
|
Матч за 3-е место
|
Швеция
|
6:3
|
04.05.1992
|
Прага
|
Гр.турнир
|
Канада
|
6:4
|
26.04.1996
|
Вена
|
Гр.турнир
|
Канада
|
6:4
|
30.04.2009
|
Берн
|
2-й гр.турнир
|
Швеция
|
6:5
Расписание матчей чемпионата мира по хоккею - 2019: календарь, результаты и онлайн-трансляции игр