Сборная России на ЧМ больше пяти голов чаще всего забивает Швеции

Россияне в четвертый раз забили в ворота сборной Швеции больше пяти голов в матче чемпионата мира.

Из соперников по топ-6 мирового хоккея шведы чаще всего получали от россиян шесть и более голов. Трижды он нашей сборной многократно страдали канадцы, дважды – американцы, по разу – финны и чехи. (Кирилл Бурдаков)

Самые результативные матчи сборной России против команд топ-6 на ЧМ

Матч Город Стадия Соперник Счет 22.05.2016 Москва Матч за 3-е место США 7:2 11.05.2012 Стокгольм Гр.турнир Швеция 7:3 30.04.1993 Мюнхен 1/2 финала Канада 7:4 21.05.2019 Братислава Гр.турнир Швеция 7:4 07.05.1999 Осло 2-й гр.турнир Чехия 6:1 12.05.2014 Минск Гр.турнир США 6:1 19.05.2012 Хельсинки Гр.турнир Финляндия 6:2 15.05.2005 Вена Матч за 3-е место Швеция 6:3 04.05.1992 Прага Гр.турнир Канада 6:4 26.04.1996 Вена Гр.турнир Канада 6:4 30.04.2009 Берн 2-й гр.турнир Швеция 6:5

Расписание матчей чемпионата мира по хоккею - 2019: календарь, результаты и онлайн-трансляции игр