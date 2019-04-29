Евгений Малкин (№71) и Никита Кучеров (слева) в одной тройке с Никитой Гусевым. Тройка из "Вашингтона" с Дмитрием Орловым приедет в сборную во вторник. Фото AFP

Сборная России продолжает подготовку к чемпионату мира в Братиславе. В понедельник, 29 апреля, команда тренировалась на базе в Новогорске в следующих сочетаниях:

Вратари: Василевский, Георгиев, Сорокин

Белые: Сергачев – Любушкин, Гусев – Малкин – Кучеров

Синие: Нестеров – Блажиевский, Григоренко – Анисимов – Капризов

Красные: Хафизуллин – Зуб, Ковальчук – Андронов – Плотников, Телегин

Зеленые: Киселевич – Елесин, Барабанов – Кадейкин – Дадонов, Михеев

30 апреля к команде присоединятся защитник Дмитрий Орлов, нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

Штаб сборной благодарит защитников Артема Сергеева, Егора Яковлева, нападающих Павла Красковского, Анатолия Голышева, Владимира Ткачева, желает игрокам национальной сборной хорошей подготовки к сезону и рассчитывает на них в дальнейшем.

С 1 по 5 мая сборная России примет участие в заключительном этапе Евротура – Чешских хоккейных играх.

1 мая, среда

16.00 Швеция – Россия (вынесенный матч, Стокгольм)

4 мая, суббота

15.00 Россия – Финляндия (Брно)

5 мая, воскресенье

19.00 Чехия – Россия​ (Брно)

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