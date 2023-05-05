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Сегодня, 17:19

Сборная Польши в следующем сезоне сыграет на ЧМ-2024 в элитном дивизионе впервые с 2002 года

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сборная Польши.
Фото Global Look Press

Сборная Польши пробилась в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею.

Это стало известно после того, как команда обыграла сборную Румынии (6:2) на чемпионате мира в дивизионе 1А.

Вторая сборная, которая в следующем году сыграют на ЧМ-2024 в элитном дивизионе, станет известна по итогам матча Великобритания — Италия.

Последний раз сборная Польши вступала на чемпионате мира в элитном дивизионе в 2002 году.

ЧМ-2024 пройдет в чешских городах Прага и Острава с 10 по 26 мая.

Сборная Польши по хоккею
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