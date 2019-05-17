Сборная Норвегии обыграла Австрию на ЧМ-2019

Сборная Норвегии одержала победу над Австрией (5:3) в матче группы B чемпионата мира в Словакии. В составе победителей отличились защитники Кристиан Булль (три шайбы), Йоханнес Йоханнесен и нападающий Александр Райхенберг.

18 мая норвежцы сыграют с Италией, начало – в 17.15 (мск).

Хоккей

Чемпионат мира

Группа B

"Австрия" – "Норвегия" – 3:5 (0:1, 1:1, 2:3)

Голы: Булль – 1 (Линдстрем), 2:01 – 0:1. Шнайдер – 1 (бол., Хайнрих, Комарек), 22:08 – 1:1. Йоханнесен – 1 (Валькве Ольсен, Мартинсен), 36:42 – 1:2. Комарек – 1 (Паллестранг, Шнайдер), 49:37 – 2:2. Райхенберг – 1 (Хага, Холес), 50:33 – 2:3. Булль – 2 (Улимб, Райхенберг), 53:22 – 2:4. Хайнрих – 1 (Шнайдер, Цвергер), 59:09 – 3:4. Булль – 3, 59:17 – 3:5.

Вратари: Штаркбаум (57:52 – 59:09, 59:15 – 59:17, 59:26 – 59:54) – Холм.

Штраф: 4 – 8.

Броски: 33 (11+11+11) – 30 (11+8+11).

Судьи: Гржибик, Рантала.

17 мая. Братислава. "Словнафт-Арена".

Расписание матчей чемпионата мира по хоккею - 2019: календарь, результаты и онлайн-трансляции игр // Турнирная таблица группового этапа и сетка плей-офф чемпионата мира - 2019 //Чемпионат мира по хоккею - 2019: новости, обзоры, команды, статистика // Где смотреть видеотрансляции матчей сборной России на ЧМ-2019