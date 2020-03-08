Чемпионат мира
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Группа A
|и
|в
|п
|+/-
|очки
|1.
|Белоруссия
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|0
|0
|0-0
|0
|2.
|Великобритания
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3.
|Германия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4.
|Дания
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.
|Канада
|0
|0
|0
|0-0
|0
|6.
|Словакия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7.
|Чехия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|8.
|Швеция
|0
|0
|0
|0-0
|0
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Группа B
|и
|в
|п
|+/-
|очки
|1.
|Италия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|2.
|Казахстан
|0
|0
|0
|0-0
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|3.
|Латвия
|0
|0
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|0-0
|0
|4.
|Норвегия
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|0
|0
|0-0
|0
|5.
|Россия
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|0
|0
|0-0
|0
|6.
|США
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|0
|0
|0-0
|0
|7.
|Финляндия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|8.
|Швейцария
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|0-0
|0
Сборная Казахстана может не выступить на чемпионате мира-2020
11:02
Вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола объяснил, что отмена женского чемпионата мира последовала из-за отчета властей штата Новая Шотландия и Федерации хоккея Канады, в котором сообщалось, что они не могут провести турнир в установленные сроки из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает Ilta-Sanomat.
Через полторы недели будет решена судьба юниорского чемпионата мира.
Также функционер признался, что ИИХФ раздумываем об участии на ЧМ-2020 сборной Казахстана, так как местные власти запретили гражданам покидать страну до начала июня.