Сборная Казахстана может не выступить на чемпионате мира-2020

Вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола объяснил, что отмена женского чемпионата мира последовала из-за отчета властей штата Новая Шотландия и Федерации хоккея Канады, в котором сообщалось, что они не могут провести турнир в установленные сроки из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает Ilta-Sanomat.

Через полторы недели будет решена судьба юниорского чемпионата мира.

Также функционер признался, что ИИХФ раздумываем об участии на ЧМ-2020 сборной Казахстана, так как местные власти запретили гражданам покидать страну до начала июня.