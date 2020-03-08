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Чемпионат мира

Сборная Казахстана может не выступить на чемпионате мира-2020

11:02
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Вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола объяснил, что отмена женского чемпионата мира последовала из-за отчета властей штата Новая Шотландия и Федерации хоккея Канады, в котором сообщалось, что они не могут провести турнир в установленные сроки из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает Ilta-Sanomat.

Через полторы недели будет решена судьба юниорского чемпионата мира.

Также функционер признался, что ИИХФ раздумываем об участии на ЧМ-2020 сборной Казахстана, так как местные власти запретили гражданам покидать страну до начала июня.

Чемпионат мира по хоккею 2020: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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