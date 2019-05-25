Сборная Канады вышла в финал ЧМ-2019, Чехия сыграет с Россией

Сборная Канады обыграла Чехию в матче 1/2 финала чемпионата мира-2019 - 5:1. Заброшенными шайбами отметились Марк Стоун, Дарнелл Нерс, Пьер-Люк Дюбуа, Кайл Террис и Тома Шабо. У чехов отличился Томаш Зогорна.

В финале Канада сыграет с Финляндией. Чехия встретится с Россией в матче за бронзу.

Хоккей

Чемпионат мира

1/2 финала

Канада - Чехия - 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Голы: Стоун - 8 (Стэчер), 5:18 - 1:0. Нерс - 2 (Кутюрье), 20:10 - 2:0. Дюбуа - 3 (Маршессо, Стоун), 25:06 - 3:0. Террис - 4 (Манта), 46:26 - 4:0. Шабо - 2 (Хенрик, Стром), 53:00 - 5:0. Т. Зогорна - 1 (Коларж), 53:59 - 5:1.

Вратари: Мюррей - Бартошак (Францоуз, 25:06).

Штраф: 12 - 6.

Броски: 30 (11+11+8) - 41 (12+12+17).

Судьи: Каукокари, Тафтс.

25 мая. Братислава. "Словнафт-Арена".

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