Сборная Канады впервые в истории проиграла два первых матча на чемпионате мира по хоккею
22:32
Сборная Канады со счетом 1:5 проиграла команде США в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.
Канадцы впервые в истории чемпионатов мира начали турнир с двух поражений подряд и занимают предпоследнее, седьмое место в турнирной таблице. Американцы одержали первую победу на турнире и с тремя очками располагаются на пятом месте.
В следующем матче сборная Канады 24 мая сыграет с командой Германии, а американцы днем позже встретятся с казахстанцами.
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