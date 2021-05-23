Сборная Канады впервые в истории проиграла два первых матча на чемпионате мира по хоккею

Сборная Канады со счетом 1:5 проиграла команде США в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.

Канадцы впервые в истории чемпионатов мира начали турнир с двух поражений подряд и занимают предпоследнее, седьмое место в турнирной таблице. Американцы одержали первую победу на турнире и с тремя очками располагаются на пятом месте.

В следующем матче сборная Канады 24 мая сыграет с командой Германии, а американцы днем позже встретятся с казахстанцами.