Сборная Канады разгромила Данию на ЧМ-2019

Сборная Канады с разгромным счетом победила команду Дании в матче группового турнира чемпионата мира-2019 - 5:0. Дублем отметился нападающий Сэм Райнхарт.

Сборная Канады набрала 15 очков и расположилась на 2-м месте в группе А. Дания с 5 баллами занимает 6-ю строчку.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа A

Канада - Дания - 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)

Голы: Дюбуа - 1 (Маршессо, Стоун), 1:00 - 1:0. Маккэн - 1 (Террис), 6:06 - 2:0. Маршессо - 3 (Сиверсон, Стоун), 8:23 - 3:0. Райнхарт - 2 (бол., Кутюрье, Шабо), 33:53 - 4:0. Райнхарт - 3 (Майерс, Чирелли), 44:34 - 5:0.

Вратари: Харт (Блэквуд, 50:56) - Гэлбрайт.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 34 (17+11+6) - 24 (8+9+7).

Судьи: Олунд, Шукис.

20 мая. Кошице. Steel Arena.

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