Сборная Канады опубликовала заявку на чемпионат мира по хоккею

Сборная Канады объявила состав на чемпионат мира по хоккею-2023, который пройдет в Финляндии и Латвии.

Вратари: Девон Леви («Баффало»), Сэм Монтембо («Монреаль»).

Защитники: Джастин Бэррон («Монреаль»), Итан Бир, Тайлер Майерс (оба — «Ванкувер»), Пьер-Оливье Жозеф («Питтсбург»), Джейк Уолман («Детройт»), Маккензи Уигар («Калгари»).

Нападающие: Сэмми Бле, Джейк Нейборс (оба — «Сент-Луис»), Лоусон Круз, Джек Макбэйн (оба — «Аризона»), Адам Фантили (Университет Мичигана), Коди Гласс («Нэшвилл»), Пейтон Кребс, Джек Куинн (оба — «Баффало»), Скотт Лотон («Филадельфия»), Милан Лучич, Тайлер Тоффоли (оба — «Калгари»), Джо Велено («Детройт»).

Канадцы сыграют в группе B, где их соперниками станут сборные Чехии, Казахстана, Латвии, Норвегии, Словении, Словакии и Швейцарии.

Турнир стартует 12 мая.