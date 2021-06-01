Сборная Канады обыгрывает Финляндию после второго периода матча ЧМ
13:38
Сборная Канады обыгрывает команду Финляндии после второго периода матча предварительного этапа чемпионата мира. Канадцы ведут в счете — 2:1.
В составе сборной Канады заброшенными шайбами отметились Брэндон Пирри и Макс Комтуа. У Финляндии единственный гол забил Артту Руотсалайнен.
Это заключительный матч команд на групповом этапе. Для выхода в четвертьфинал канадцам нужно одержать победу в основное время, в овертайме или по буллитам.
В случае поражения в основное время Канада покидает турнир. Если Финляндия выиграет в овертайме или в серии буллитов, сборная Канады выйдет из группы только при условии, что матч Германия — Латвия закончится в основное время.
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