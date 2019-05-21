Сборная Германии одержала волевую победу над Финляндией на ЧМ-2019

Сборная Германии добилась победы над командой Финляндии​ в заключительном матче группового раунда чемпионата мира-2019 – 4:2.

В составе немецкой команды дубль оформил форвард Леон Драйзайтль.

Сборная Финляндии осталась на первой строчке в группе A, имея в своем активе 16 очков. Германия, набрав 15 баллов, поднялась на третье место.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа A

Финляндия – Германия – 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Голы: Песонен - 3 (бол., Лехтонен, Йокихарью), 15:05 - 1:0. Михелис - 2 (Плахта, Айзеншмид), 17:04 - 1:1. Тюрвяйнен - 1 (Оямяки), 24:07 - 2:1. Кахун - 1 (Драйзайтль), 33:13 - 2:2. Драйзайтль - 4 (бол., Пфедерль), 44:46 - 2:3. Драйзайтль - 5 (п.в.), 59:00 - 2:4.

Вратари: Ланкинен (58:40 - 59:00) - Грубауэр.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 41 (15+11+15) - 21 (3+7+11).

Судьи: Гофман, Рено.

21 мая. Кошице. Steel Arena. 6685 зрителей.

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