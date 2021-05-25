Сборная Финляндии выигрывает у Норвегии после второго периода матча ЧМ-2021

Сборная Финляндии проводит третий матч на чемпионате мира в Латвии. Финны после двух периодов выигрывают у команды Норвегии — 3:1.

В первом периоде финны на гол Матиса Олимба ответили точным броском защитника Атте Охтамаа. Во втором периоде шайбы забрасывали только хоккеисты сборной Финляндии, отличились Антон Лунделл и Ким Ноусиайнен.