Сборная Чехии вырвала победу у Швейцарии на ЧМ-2019

Сборная Чехии обыграла команду Швейцарии в матче группового турнира чемпионата мира-2019 - 5:4. Решающую шайбу в пустые ворота забросил защитник Ян Рутта за полторы минуты до конца игры.

Сборная Чехии набрала 18 очков и заняла второе место в группе B. Команда Швейцарии с 12 баллами располагается на 4-й строчке.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа B

Чехия - Швейцария - 5:4 (1:1, 3:1, 1:2)

Голы: Фрик - 1 (Марчини, Шервей), 2:13 - 0:1. Ворачек - 3 (бол., Коварж, Фролик), 12:21 - 1:1. Симон - 4, 20:38 - 2:1. Фролик - 7, 26:20 - 3:1. Шервей - 1 (Ворачек, Гронек, Марчини, Курашев), 26:49 - 3:2. Кубалик - 4 (Ворачек, Симон, Симон), 28:27 - 4:2. Шервей - 2 (Вебер, Марчини), 41:47 - 4:3. Нидеррайтер - 1, 56:19 - 4:4. Рутта - 1 (п.в., Йоси, Хишир), 58:33 - 5:4.

Вратари: Бартошак - Берра (Майер, 26:20, 57:15 - 57:54, 58:07 - 58:33, 58:47).

Штраф: 14 - 14.

Броски: 26 (12+10+4) - 40 (11+14+15).

Судьи: Бьерк, Ромасько.

21 мая. Братислава. "Словнафт-Арена".

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