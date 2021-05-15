Сборная Чехии объявила состав на чемпионат мира
19:16
Сборная Чехии назвала состав на чемпионат мира по хоккею, который пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня.
Вратари: Шимон Грубец, Петр Квача, Роман Вилл.
Защитники: Филип Гронек, Либор Хайек, Лукаш Клок, Давид Мусил, Михал Моравчик, Давид Скленичка, Либор Шулак, Андрей Шустр, Ондржей Витасек.
Нападающие: Матей Блюмель, Филип Хытил, Якуб Флек, Робин Ганзл, Ян Коварж, Доминик Кубалик, Радан Ленц, Адам Мусил, Лукаш Радил, Иржи Секач, Иржи Смейкал, Матей Странски, Михал Шпачек, Якуб Врана, Филип Задина, Томаш Загорна.
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