Сборная Белоруссии, сыграв вничью в основное время с командой Казахстана (2:2), вышла в элитный дивизион чемпионата мира 2020 года.

В составе сборной Казахстана шайбы забросили Никита Михайлис и Талгат Жайлауов. У Белоруссии отличились Артем Демков и Никита Феоктистов.

В элитный дивизион выходят первая и вторая команда в группе А. У Белоруссии стало 10 очков и за матч до конца турнира она стала недосягаема для Кореи, у которой 6 очков.

Ранее сборная Казахстана также обеспечила себе участие в элитном дивизионе мирового первенства.

Чемпионат мира-2020 пройдет в Швейцарии.